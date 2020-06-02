Якщо це не було так небезпечно, чого такі суворі заходи ввели? А якщо це небезпечно, чому ці заходи знімають?

Дані по захворюваності китайським вірусом, які озвучують українцям, не відповідають дійсності

Таку заяву зробив журналіст Андрій Пальчевський в ефірі каналу 112 Україна.

«У нас якось непослідовно. Якщо це не було так небезпечно, чого такі суворі заходи ввели? А якщо це небезпечно, чому ці заходи знімають? Ось такі питання мучать людей», - заявив він.

Пальчевський підкреслив, що не вірить статистикою щодо китайського вірусу, яку озвучують українцям.

«Я взагалі так питання не ставлю, тому що я впевнений, що всі цифри, які нам показують – сфальсифіковані. Крапка. Я про це кажу абсолютно впевнено. Ще як тільки президент сказав, що у нас 27 лабораторій, повинно було бути 227. І роблять 10 000 ПЛР аналізів, у що я не вірю. І вже ПЛР якось так повільно замінили сьогодні на ІФА, тому що ІФА набагато простіше виконувати. Там великі, умовно кажучи, обсяги, вони набагато дешевше, простіше. Просто ІФА не показує, хто зараз хворий. ІФА може пропускати дуже велика кількість людей, які реально є супер рознощиками», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Пальчевський звернувся до Зеленському після скандального рішення Моз: "Це по всій Україні".

Як повідомляла Politeka, уряд забув про українців, Пальчевський жорстко пройшовся по помилок: «Треба було взяти і…»

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив плачевну правду про ситуацію з карантином в Україні: "Ну не дурдом?"