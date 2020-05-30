Столицю України накрив дощ, і місто знову «попливло»

У соцмережах публікують фото і відео наслідків дощу, передає Politeka.net.

Так, в групі «Київ Оперативний» з'явилося відео, зроблене в районі Чернігівської. Як видно на записі, машини буквально пливуть по вулиці, залитій водою, висота якої – як мінімум кілька сантиметрів.

«За останні роки в Києві з'явилося кілька аксіом. Наприклад, одна з них - якщо йде дощ - Чернігівську (і не тільки) затоплює🤷🏻♂️», – пише автор.

За останні роки у Києві з‘явилось декілька аксіом. Наприклад, одна з них - якщо йде дощ - Чернігівську (і не тільки) затоплює🤷🏻‍♂️ Діліться у коментарях де ще без човна не обійтись 🚣‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 30. Mai 2020

А ось на вулиці Стеценка, яка повністю пішла під воду, автомобіль BMW отримав гідроудар, заїхавши в дуже глибоку калюжу.

Перші жертви негоди - водій #BMW невідомо навіщо поліз у дуже глибоку калюжу і, схоже, що отримав гідроудар🚣‍♂️ Київ, Стеценко Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 30. Mai 2020

За словами користувачів, не менш складна ситуація на Великій Васильківській, де при будівництві торгового центру прибрали декілька отворів зливової каналізації, і тепер там невеличка калюжа навіть при дрібному дощі, а про те, що діється після злив, і говорити не доводиться.

У коментарях кияни не приховують свого невдоволення ситуацією.

«Пеоеход від метро Видубичі до автостанції Видубичі під мостом плаває майже постійно», «Навіщо їздити по дорогах без ливнівок?! Кращі сходіть в красивий парк з бруківкою, на клумби помилуйтеся!», «Кожен раз одне і те ж», «Лівобережка це теж традиція», «зливову каналізацію ніхто не чистить і не ремонтує», – пишуть у соцмережах.

Тим часом синоптики обіцяють столиці дощі до кінця дня, причому вщухнуть вони тільки ближче до вечора.

Раніше ми писали про те, що в Харкові в результаті зливи на кількох вулицях висота води сягала 50-60 сантиметрів. Деякі мешканці міста пересіли з автомобілів на гумові надувні човни.

Нагадаємо, найсильніший за останні 10 років суперциклон обрушився на Землю.

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