У Києві водій маршрутки відмовився везти і вилаяв учасника АТО і ООС на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського воїна Інна Вільхова розповіла про кричущий випадок на своїй сторінці в Facebook.

Скандал трапився 28 травня, на маршруті №317а: "ст. м. Харківська – Бориспіль". За словами українки, водій не захотів везти її чоловіка за посвідченням учасника бойових дій. Інна також навела слова грубіяна: "Мені твоє УБД до д*пи, я тебе туди не посилав".

Жінка додала, що після інциденту воїн АТО звернувся в поліцію і намагається привернути увагу Бориспільської міськради. Інна Вільхова також розповіла про порушення з боку водія.

"Заяву в поліцію написано, але всі ми обізнані, що це ні до чого не призводить. Будь ласка, зробіть маршрут і водія знаменитим. А також при нагоді поцікавтеся у нього, де він був у 14-20гг, і чому у нього самого немає ні прав, ні документів на маршрут, ні маршрутного листа, ні навіть свідоцтва про право виконувати пасажирські перевезення по місту та області", - написала дружина бійця.

Користувачі соціальної мережі підтримали українку в коментарях:

"Не посилав він... от жеж мразь. Цікаво, це водій - мерзота ватна або політика АТП?"; "Худоба"; "Ось адже до*рову, але закон бумеранга такі ніхто не відміняв!".

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