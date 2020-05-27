Мер Києва Віталій Кличко вирішив обмежити вхід в метро в години пік
Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА розповів про нововведення під час брифінгу 27 травня.
За словами Віталія Кличка, пасажирів не будуть пускати в підземку в самий напружений час дня. Людям доведеться чекати біля входу на відстані один від одного, поки їм не дозволять увійти на станцію.
"В метро в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанцію і в масці", - заявив київський мер.
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Голова столиці також звернув увагу, що не всі пасажири дотримуються правил безпеки. Він нагадав про вимогу носити маски і зажадав дотримуватися заходів.
"Не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку себе і людей, які поруч. Тому що, я вже наводив цю цифру, - 34% заражень відбуваються саме в громадському транспорті. І в нинішній ситуації їм слід користуватися тільки у разі крайньої необхідності", - сказав Кличко
Варто відзначити, що метро в Києві і по всій Україні відновило роботу 25 травня. Як додав голова КМДА, за два дні в метро прокотилися 773 тисячі чоловік.
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