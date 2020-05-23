У Міністерстві охорони здоров'я перерахували рівень захворюваності та прийняли рішення послабити карантин раніше, ніж планувалося

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у себе в Фейсбук, передає Politeka.net. За його словами, нові дані про рівень захворюваності в Києві говорять про те, що столиця може перейти до другого етапу ослаблення карантину. На даний момент рівень захворюваності в столиці становить 11,7 на 100 тис. осіб. А норма 12 осіб.

При цьому на ранковому брифінгу міністр озвучував іншу цифру і говорив, що пом'якшення карантину в Києві поки що неможливо.

«На сьогоднішній день в місті Києві цей показник перевищує 12, він становить 15», - заявив Степанов.

Наголошується, що Київський метрополітен готовий до початку роботи. Співробітники метро забезпечені захистом, закуплені термометри, а також намальовані розмітки для дотримання соціальної дистанції.

У мережі бурхливо відреагували на новину про передчасне ослаблення карантину. Люди впевнені, що все це робиться заради бізнесу.

«В магазинах постійно на касах роблять зауваження з приводу дистанції, а в метро з ранку знесуть контролерів», «Крутите цією статистикою, як хочете, щоб задовольнити потребу бізнесменів в грошах. Все ніяк наїстися не можете, а на здоров'є киян вам плювати!», «Без поліцейських патрулів у самого входу - буде хаос», - пишуть люди.

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