22 травня Міністерство охорони здоров'я опублікувало таблицю, згідно з якою Київ і Київська область поки не готові до послаблення карантину

Як повідомляє Politeka.net за даними Моз, в столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить 15,6 при необхідних менше 12 осіб.

Тобто, якщо слідувати постановою Кабміну від 20 травня, що і метро, і дитячі садки в Києві в зазначений мером час (25 травня) можуть не відкритися, звісно якщо ситуація кардинально не зміниться.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і який транспорт почне працювати в звичайному режимі

"З дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси, трамваї, тролейбуси. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - повідомив київський мер.

За словами Віталія Кличка, в Києві продовжують знімати обмеження. Так з 23 травня влади дозволять відкрити магазини площею до 1000 кв м, спортивні і дитячі майданчики в парках, скверах та у дворах житлових будинків. З 25 травня відновлять роботу промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

А от коли запрацюють ТРЦ, поки незрозуміло. Віталій Кличко повідомив, що КМДА вирішить це питання вже після відкриття підземки.

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".