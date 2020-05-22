22 травня Міністерство охорони здоров'я опублікувало таблицю, згідно з якою Київ і Київська область поки не готові до послаблення карантину
Як повідомляє Politeka.net за даними Моз, в столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить 15,6 при необхідних менше 12 осіб.
Тобто, якщо слідувати постановою Кабміну від 20 травня, що і метро, і дитячі садки в Києві в зазначений мером час (25 травня) можуть не відкритися, звісно якщо ситуація кардинально не зміниться.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і який транспорт почне працювати в звичайному режимі
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"З дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси, трамваї, тролейбуси. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - повідомив київський мер.
За словами Віталія Кличка, в Києві продовжують знімати обмеження. Так з 23 травня влади дозволять відкрити магазини площею до 1000 кв м, спортивні і дитячі майданчики в парках, скверах та у дворах житлових будинків. З 25 травня відновлять роботу промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.
А от коли запрацюють ТРЦ, поки незрозуміло. Віталій Кличко повідомив, що КМДА вирішить це питання вже після відкриття підземки.
Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".