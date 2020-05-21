Київ накрили "зольні бурі", які згубно впливають на здоров'я мешканців столиці

Про це пише "Киеввласть" зі слів депутата Київради Ігоря Мірошниченка, передає Politeka.net.

За його словами, золовідвал Дарницької ТЕЦ становить серйозну небезпеку для киян. З-за викидів утворюються так звані "зольні бурі", які зарязняют повітря в житлових районах Києва. Крім того, відходи теплоелектростанції зберігаються з порушенням норм безпеки.

Кожен день Дарницька ТЕЦ викидає близько 300 тонн шкідливих відходів. Із-за забруднення навколишнього середовища місцеві жителі частіше скаржаться на захворювання органів дихання, нервової системи, шкіри і підшкірної клітковини, онкологію. Навіть при невеликому вітрі за добу з 14 гектарів відвалу розлітається 28 тонн вугільної золи.

“В 2016 році статистика звернень за хвороби органів дихання у центрі Києва – 2,755 випадків, по районах Дарниці майже вдвічі більше – 5,162. А у 2020 році Дарницький район, за даними Моз, займає друге місце в Києві за кількістю хворих коронавирусной інфекцією”, – повідомив депутат.

Варто відзначити, що в 2011 році, після подорожчання газу, Дарницька ТЕЦ перейшла на вугілля.

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