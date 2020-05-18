"Київводоканал" вирішив підняти тарифи і оголосив нові розцінки на водопостачання в Києві

Інформація з'явилася на офіційному сайті підприємства, передає Politeka.net.

Зовсім нещодавно, у лютому, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила для Києва тариф на 2020 рік у розмірі 22,99 гривні за кубометр води. Тепер же "Водоканал" повідомив про нове підвищення, яке буде у 2021 році.

Згідно з повідомленням, постачальники планують встановити ціну на свої комунальні послуги в Києві на рівні 27,35 гривень за кубометр води. З них 14,74 гривень доведеться платити за водопостачання, а ще 12,61 гривень - за відведення. Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Прес-служба "Київводоканалу" зазначила, що у споживачів є 10 днів, щоб внести свої пропозиції та зауваження. Втім, багато киян вирішили обговорити нове підвищення соціальних мережах:

"Тільки якщо покращиться якість води😡"; "А вже пора зупинити цю машину обману, очищення води не підлягає ніякому підвищення, цю воду навіть техніка не витримує такий наліт"; "Та скільки можна підвищувати, куди?!"; "Де ви бачили чисту воду?"; "Нехай повишает, дійде до того, що взагалі всі перестануть платити, звичайно що нікому від цього легше не стане".

Нагадаємо, киян попередили про підвищення цін на проїзд у маршрутках до 32 грн: "Потрібно повернути гроші".

Як повідомляла Politeka, Кличко оголосив нові правила по комуналці і розлютив киян: "Місто має платити".

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