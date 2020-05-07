Жителі Києва назвали несподівану причину потопів, які починаються в столиці після сильних дощів

Як повідомляє Politeka.net, воді просто нікуди йти з вулиць, адже зливову каналізацію закриті. На Телеграм-каналі "Ху*вий Київ" з'явилися кадри, які все пояснюють.

Мешканка столиці помітила, що один із стоків зливової системи неподалік від станції "Політехнічний інститут" перекритий комунальниками. У ролику видно куточок решітки, велика частина якої знаходиться під асфальтом.

"Комунальні служби, скажіть, хто за це повинен відповідати? Хто асфальтував цю дорогу на вулиці Політехнічна 5, точніше по карті, провулок Політехнічний 5. Поруч у нас Борщагівська 46/2 і будинок Політехнічний, 5", - обурилася автор відеоролика.

Горожанка звернула увагу, що це відбувається не де-небудь на околиці, а в густонаселеному районі Києва. У разі ще одного потопу можуть постраждати люди, а й транспортні засоби.

"Ми бачимо досить жвавий проїзд, тут регулярно ходять громадський транспорт. І що ми спостерігаємо? Асфальтом була закрита зливова каналізація", - підсумувала киянка.

Раніше Віталій Кличко пояснив потоп у Києві. За його словами, стоки забиваються сміттям.

"Комунальні служби знову здійснять очищення стоків. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, який забивається в решітки зливостоків. Я звертаюся до жителів міста не викидати сміття на вулиці, тому що його теж відносить до стоки", - заявив Віталій Кличко.

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