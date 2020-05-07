Медики всіма силами рятують лікарню після потопу в Києві

Як повідомляє Politeka.net, будівля не витримала натиску стихії. Страхітливі кадри опублікували в Телеграм-каналі "Х**вий Київ".

За словами автора, з наслідками негоди зіткнулася Київська міська клінічна лікарня №4, яка розташована на Солом'янській вулиці. На кадрах видно, що вода ллється зі стелі, як ніби і немає ніякої даху. Співробітники реанімаційного відділення намагаються зібрати воду з підлоги за допомогою ганчірок. Страшно уявити, як доводиться пацієнтам у тяжкому стані.

"А це знову "4-я клінічна", РЕАНІМАЦІЙНЕ відділення.Пі**єц, прямо бачу некролог: "Помер від інфаркту ПОТОНУВ у реанімації". Що не так з цією країною?", - обурюються очевидці.

Раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому не столиця України перетворилася на Венецію. За його словами, за три дні випала місячна норма опадів, у результаті зливова система не впоралася із навантаженням.

Крім того, за словами градоначальника, у Києві налічується 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. Але винними виявилися таки люди, сорящие на вулицях.

"Також комунальні служби очищають стоки. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, який забивається в решітки водостоків. Я звертаюся до жителів міста з проханням не викидати сміття на вулиці. Тому що його теж відносить до стоки", - заявив мер.

Нагадаємо, град і сильні зливи наробили лиха в Україні, вулиці пішли під воду: кадри раптової стихії.

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