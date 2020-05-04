Київ і Київську область накрили дощі, грози і град

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли наслідки негоди і опублікували в мережі (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Ще з 3 травня на українську столицю обрушився справжній шторм, якому присвоїли перший рівень метеорологічної небезпеки. Так сильних дощів десятки автомобілів застрягли під Києвом. Водії боялися їхати за мінімальної видимості.

У понеділок, 4 травня, погода розгулялася ще сильніше (рівень небезпеки піднявся до другого). Потоки води залили вулиці Києва. Крім того, з неба посипався сильний град.

Очевидці зняли наслідки грози в Оболонському районі. Дощі затопили проспект Героїв Сталінграда, із-за чого машинам довелося чи не плисти по проїжджій частині. У тому ж районі столиці земля стала білою від досить великих крижинок.

На кадрах з соцмереж видно, що вулиці Солом'янська та Кудряшова теж "потонули" в дощових потоках. Автомобілі ледь не наполовину ховаються під водою.

У Вишневому погода теж розігралася не на жарт. Один з місцевих жителів виклав у "Фейсбуці" страхітливі кадри.

Багато користувачів соціальної мережі поділилися емоціями від побаченого в коментарях:

"А у нас на Теремках такий град був жах, дощ лупив з усіх сил"; "Пів року погана погода, пів року зовсім нікуди..."; "Ого! Періщить! І град лупить!"; "Урожай нехай буде".

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