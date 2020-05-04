Киев и Киевскую область накрыли дожди, грозы и град

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли последствия непогоды и опубликовали в сети (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Еще с 3 мая на украинскую столицу обрушился настоящий шторм, которому присвоили первый уровень метеорологической опасности. Так сильных дождей десятки автомобилей застряли под Киевом. Водители боялись ехать из-за минимальной видимости.

В понедельник, 4 мая, погода разбушевалась еще сильнее (уровень опасности поднялся до второго). Потоки воды залили улицы Киева. Кроме того, с неба посыпался сильный град.

Очевидцы сняли последствия грозы в Оболонском районе. Дожди затопили проспект Героев Сталинграда, из-за чего машинам пришлось едва ли не плыть по проезжей части. В том же районе столицы земля стала белой от довольно крупных льдинок.

На кадрах из соцсетей видно, что улицы Соломенская и Кудряшова тоже "утонули" в дождевых потоках. Автомобили едва ли не наполовину скрываются под водой.

В Вишневом погода тоже разыгралась не на шутку. Один из местных жителей выложил в "Фейсбуке" пугающие кадры.

Многие пользователи социальной сети поделились эмоциями от увиденного в комментариях:

"А, у нас на Теремках такой град был ужас, дождь лупил изо всех сил"; "Пол года плохая погода, пол года совсем никуда..."; "Ого! Хлещет! И град лупит!"; "Урожай пусть будет".

Напомним, что Чернобыль только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".

Также Politeka писала, что священники на Одесчине решили бороться с природным бедствием, видео.