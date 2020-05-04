Мер Києва Віталій Кличко дозволив продавати каву на виніс після хвилі бунтів у столиці

Як повідомляє Politeka.net, про таке ослабленні карантину голова КМДА оголосив 4 травня на своїй сторінці в Facebook.

У понеділок вранці десятки підприємців влаштували акцію протесту біля будівлі мерії. Вони вимагали рівних умов для бізнесу і ослаблення карантину. У результаті Віталій Кличко поспілкувався з активістами і пішов на поступки.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос - це один з кроків першого етапу послаблень, який столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на винос при обмежень. Тому і кави на виніс ми вже можемо дозволити", - написав Віталій Кличко.

За словами мера, вже 5 травня столична комісія з надзвичайних ситуацій прийме рішення і підготує регламент про роботу кав'ярень. Після цього підприємства зможуть продавати каву на виніс, дотримуючись норм безпеки.

Користувачі соціальної мережі обурилися таким рішенням Віталія Кличка. За словами киян, багато хто вже і так продають каву, а столиця потребує зняття інших обмежень:

"Як же смішно 😂 мер у нас звичайно... 2 місяці ресторани працювали на винос їжі😀ось тепер можна і малому бізнесу кави на винос дозволити😀ні, ну правда дуже смішно..."; "Виходить, що як і був маячня з цими обмеженнями, так і залишився. Потрібно скасовувати цей ідіотизм негайно"; "А ви взагалі в курсі, що у вас в місті відбувається і кава "на винос" вже давно працює, про що ще ваш радник заявляв?"; "Як прожити без кави і їжі на винос?... Ну от ніяк. Це ж саме необхідне. Логічніше запускати спочатку міський транспорт, а вже потім передмістя..."; "У нас біля будинку наливайка як працювала, так і працює, тому що поліцейські кришують. А ви чекайте свою каву на винос...".

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, Валуєв розповів, чому перестав спілкуватися з Кличком: "Мені не сподобалося, що відбувалося в Україні".

Також Politeka писала, що Кошовий з "Кварталу 95" познущався над Кличком, повне відео: "Він за життя теж такий?".