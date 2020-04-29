У Києві вандали погасили вічний вогонь, засипавши його сміттям

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила прес-служба «Київгазу», передає Politeka.net.

Інцидент стався в Парку Вічної Слави. Робітники проводили обхід газових трас неподалік і помітили, що Вічний вогонь Пам'яті про героїв Другої світової війни не горить. Як виявилося, в горловині накопичилося стільки сміття, особливо пластикових пляшок, що полум'я майже повністю згасло.

Усунути проблему приїхала бригада ремонтників. Їм довелося повністю розібрати конструкцію і вичистити внутрішні частини. Зараз Вічний вогонь у парку знову палає.

Користувачі соціальної мережі у коментарях засудили людей, які зважилися на такий безглуздий вчинок:

"Ще не перевелися капосники на нашій землі, але кара настане, а газовикам тільки повагу і вдячність"; "Тому що біля вогню вночі часто гріються"; "Дякую за роботу! А вандалам - бумеранга. Ну і розуміння, що Вічний Вогонь - це не тільки вогонь у Парку Слави. Просто так сміттям не засыпешь"; "Дикуни".

Раніше стало відомо, що літня жінка викопала собі тюльпани у Солом'янському ландшафтному парку в Києві. Скориставшись лопаткою, вона викопала квітку разом з корінням і забрала із собою.

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