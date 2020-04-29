В Киеве вандалы погасили вечный огонь, засыпав его мусором

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба «Киевгаза», передает Politeka.net.

Инцидент произошел в Парке Вечной Славы. Рабочие проводили обход газовых трасс неподалеку и обнаружили, что Вечный огонь Памяти о героях Второй мировой войны не горит. Как оказалось, в горловине скопилось столько мусора, особенно пластиковых бутылок, что пламя почти полностью угасло.

Устранить проблему приехала бригада ремонтников. Им пришлось полностью разобрать конструкцию и вычистить внутренние части. Сейчас Вечный огонь в парке снова пылает.

Пользователи социальной сети в комментариях осудили людей, которые решились на такой глупый поступок:

"Ещё не перевелись пакостники на нашей земле, но кара наступит, а газовщикам только уважение и благодарность"; "Потому что возле огня ночью часто греются"; "Спасибо за работу! А вандалам - бумеранга. Ну и понимания, что Вечный Огонь - это не только огонь в Парке Славы. Просто так мусором не засыпешь"; "Дикари".

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