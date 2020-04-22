Лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів подробиці скандалу з мером Києва Віталієм Кличком

Як повідомляє Politeka.net співак заступився за долю столиці і отримав грубий відсіч від градоначальника. Своїми враженнями Євген Кошовий поділився під час онлайн-інтерв'ю з Олесею Бацман (щоб подивитися відео - скрольте вниз).

Журналістка нагадала гумористу, як він особисто зустрівся з Віталієм Кличком і його братом Володимиром. Між ними виник невеликий конфлікт. Як виявилося, Євген Кошовий попросив мера повернути гордість Києва на центральну вулицю:

"Мені каштани ніхто не відривав. Тому я про свої каштани мовчу. Мої каштани дорогого коштують. Я казав, щоб повернути каштани на Хрещатик. Я хотів, щоб народ виходив на Хрещатик і як це було дуже давно в травні коли все квітне, щоб було красиво. Ось все, що я від нього хотів", - пояснив лідер "Кварталу".

За словами коміка, Віталій Кличко не став вступати в полеміку і відповів досить грубо: "Я сам без ваших порад розберуся". Євген Кошовий підкреслив, що ніколи не сварився з мером і давно з ним не зустрічався, а тому не надає великого значення сутичці з приводу каштанів.

Він також прокоментував відносини Віталія Кличка і Володимира Зеленського: "У нього є свої проблеми. Пусти вони вирішують і займаються один містом, а інший займається країною".

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