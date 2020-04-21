Кияни розгнівалися на медиків, які викинули ветерана АТО на вулицю

Як передає Politeka.net, танкіста і орденоносця прийняли за безхатченка. Ситуація отримала широкий резонанс в соціальних мережах.

Про подію розповів брат потерпілого. За його словами, воїн АТО по імені Віктор три роки захищав Україну на Донбасі. За бойові подвиги його в 2015 році нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. А напередодні двоє невідомих побили і пограбували Віктора, знявши все на камеру.

Побитий герой АТО звернувся до 17-ю київську лікарню, але місцеві лікарі відмовились йому допомогти і не прийняли в стаціонар, прийнявши за "бомжа". За словами родича, медики просто видали пацієнту довідку про те, що з ним все добре, а потім виставили за двері посеред ночі без грошей і телефону.

Користувачі соцмереж гостро відреагували на подію:

"Реформа Супрун"; "А хоч би й бомж, то теж треба допомога окажывать"; "Де повага до воїнів АТО? Сволочі продажні"; "Моральні виродки, інакше я не можу назвати цих "лікарів"; "Людьми їх лікарів цих не можна назвати. Навіть тварини так би не надійшли"; "Треба карати по всій строгості закону, а бездомні, не люди. В даний час, за нинішньої влади, кожен може стати бездомним. Люди схаменіться, що ви робите? Побійтеся Бога."

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