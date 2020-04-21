Жителів Броварського району розстріляли за порушення карантину в Київській області

Як повідомляє Politeka.net порушники отримали серйозні поранення. Подробиці події розповіла прес-служба регіональної Нацполіції.

В одному з сіл під Києвом чоловік вирішив покарати компанію молодих людей, які порушували карантин і гуляли на березі озера. Поборник закону влаштував скандал, але бачачи, що словами нічого не доб'ється, пустив у хід зброю.

Як повідомляє поліція, житель Київщини використовував пристрій для стрільби гумовими кулями. Після нападу кілька людей отримали рвані рани на ногах. Постраждалих оперативно відвезли до лікарні, їхній стан стабільний.

Незабаром після події працівники Нацполиции вирушили за місцем проживання підозрюваного і провели там обшук. У будинку чоловіка знайшли ножі, стрілецьку зброю і боєприпаси. Все це вирушило на експертизу.

«Стрілець затриманий в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває», - підсумувала прес-служба.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

Як раніше повідомляла Politeka, з'явилися кадри з епіцентру нового пекла в Україні, і це не Чорнобиль.

Також Politeka інформувала, що отруйний дим накрив Київ: скільки триватиме небезпека, прогноз синоптиків невтішний.