Жителів Київської області може затопити через масштабної аварії

Як повідомляє Politeka.net про це колишній керівник ДСНС Сергій Бочковський заявив під час інтерв'ю, яке цитує "Главред".

Зараз вся увага громадськості націлене на епідемію китайського вірусу і пожежі під Києвом. За словами Сергія Бочковського, це не єдині катастрофи, які загрожують киянам. Він стверджує, що вже п'ять років ніхто не перевіряв греблі через мораторію, прийнятого Кабміном Арсенія Яценюка. Екс-глава ДСНС закликав покарати винуватців:

"Після ліквідації пожеж, потрібно провести ретельне розслідування і покарати винних. Щоб це не закінчилося публікаціями в соцмережах, а реальними рішеннями по конкретним людям. Інакше нас чекає ще не одна надзвичайна ситуація".

Бочковський додав, що найголовніша загроза для киян - прорив дамби. За його словами, якщо не вжити екстрених заходів, після аварії може затопити половину регіону.

"Дамби на підході. Там теж все пустили на самоплив, а проблема є. Пів-Києва та області може в разі НП просто піти під воду", - підсумував Сергій Бочковський.

Раніше бізнесмен і політик Володимир Костерін розкрив, хто винен у пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. За його словами, "псевдо-екологи намагаються вигородити чинне і минуле керівництво ДАЗВ (державне агентство з управління зоною відчуження), а для цього дають коментарі в ЗМІ і переносять відповідальність на паліїв або природні умови.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

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