Медики в Києві побитому чоловікові відмовили в наданні допомоги, подумавши, що той бездомний

Як передає Politeka.net, про це повідомив брат потерпілого на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік підкреслив, що в минулому його брат Віктор був бійцем АТО, танкістом, протягом трьох років захищав Україну на передовій, за що в 2015-му був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

За його словами, двоє невідомих побили його брата, і за це зняли все на камеру, а після пограбували його.

"Слава Богу, якийсь чоловік викликав поліцію і швидку. Але те, що було далі, мене просто вразило. Він прийшов до 17-ї лікарні, був тверезий, казав лікарям, що йому дуже погано і просив залишитися до ранку, але вони вручили йому довідку про те, що з ним все добре і відправили вночі без телефону, речей, грошей на вулицю!", - повідомив чоловік.

За його словами, медики переплутали його брата з "бомжем".