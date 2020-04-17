Медики в Києві побитому чоловікові відмовили в наданні допомоги, подумавши, що той бездомний

Як передає Politeka.net, про це повідомив брат потерпілого на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік підкреслив, що в минулому його брат Віктор був бійцем АТО, танкістом, протягом трьох років захищав Україну на передовій, за що в 2015-му був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

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За його словами, двоє невідомих побили його брата, і за це зняли все на камеру, а після пограбували його.

"Слава Богу, якийсь чоловік викликав поліцію і швидку. Але те, що було далі, мене просто вразило. Він прийшов до 17-ї лікарні, був тверезий, казав лікарям, що йому дуже погано і просив залишитися до ранку, але вони вручили йому довідку про те, що з ним все добре і відправили вночі без телефону, речей, грошей на вулицю!", - повідомив чоловік.

За його словами, медики переплутали його брата з "бомжем".

"Але хіба вони не люди, чи що? І ніхто за це не понесе покарання", – обурився він.

Раніше ми повідомляли, що в маріупольській маршрутці розгорівся скандал після того, як чоловік, претендуючи на безкоштовний проїзд, пред'явив кондуктору посвідчення учасника бойових дій. 

У свою чергу дівчина-кондуктор спробувала виставити його з салону.

 Чоловік, зайшовши в салон і показавши посвідчення УБД, у відповідь почув від кондуктора крики і обурення. Дівчина заявила, що він може безкоштовно проїхати у тролейбусах, які їдуть за маршруткою, нехай виходить з салону і чекає інший транспорт.