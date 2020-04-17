Київ оповило отруйним димом, і швидкого позбавлення від цього лиха не варто очікувати

Щільний дим затягнув українську столицю вдень 16 квітня, і може протриматися кілька днів. Все залежить від погодних умов.

Однак, згідно з прогнозами, вітру та опадів, які допомогли б упоратися з ситуацією, в найближчі дні не передбачається.

Так Український гідрометцентр каже, що 17-19 квітня у Києві опадів не очікується, вітер буде незначний, 7-12 м/с і буде дути він як раз в столицю з Житомирської області та Чорнобильської зони.

Дощ прогнозують лише вдень понеділка, 20 квітня.

нагадаємо, 16 квітня Київ став містом з найбільш забрудненим повітрям у світі.

Згідно з даними сайту iqair.com рівень забруднення повітря в українській столиці становить 380 AQI, тоді як норма - 50. Київ обійшов міста Китаю, В'єтнаму і Індонезії.

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легень і серця.

З-за пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні відчуження у повітрі зафіксовані високі концентрації продуктів горіння. У той же час відзначається, що радіаційний фон не перевищує норму.

Тим, у кого з'явилася задишка, кашель або безсоння, радять звернутися до лікаря.

Нагадаємо, рівень отрути в повітрі Києва зашкалює, термінове заяву ДСНС: "небезпечно для життя".

Як повідомляла Politeka, отруйний дим палаючого Чорнобиля накрив Київ: термінове заяву про радіації.

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