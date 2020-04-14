Киянка покусала чоловіка до гематом у черзі на пошті

Так, у Києві стався дивний випадок. Жінка хотіла пробратися без черги, і для цього вона вирішила покусати чоловіка. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Зараз" ,пише Politeka.net.

Інцидент стався в Києві у відділенні Нової пошти на Оболонському проспекті. Жінка почала штовхатися і розпихати всіх, хто стояв у черзі. Один з чоловіків зробив дівчині зауваження і поплатився – незнайомка покусав його до гематом. Варто відзначити, що дівчина була в рваною одязі і без медичної маски.

На місце події викликали наряд поліції, постраждалий чоловік написав заяву і відправився в лікарню.

Нагадаємо, що поліція в Києві буде стежити за порушниками карантинних заходів з повітря. Так, під час патрулювання вулиць міста почали використовувати безпілотні літальні апарати з гучномовцями, щоб закликати киян та гостей столиці дотримуватися правил карантину.

Також в мережі показали фото, на яких поліцейські ведуть патруль на моторному човні. «Водна поліція проводить профілактичні заходи для дотримання правил карантину», – підписали кадри. Зокрема, профілактичний рейд пройшов на території Оболонської протоки і в Гідропарку.

Нагадаємо, важливу заяву зробили в Моз про скасування карантину: "Через 10 днів..."

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