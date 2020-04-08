Спочатку вони продали маски за кордон, а тепер...

Микола Томенко розкрив, як українська влада в умовах дефіциту медичних масок вирішила "обдерти" народ неадекватними штрафами

Відповідне відео лідер партії "Рідна країна" розмістив на своєму офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Захисна маска в Україні коштує рівно 17 тисяч гривень. Це є мінімальна і найнижча ціна, оскільки українська влада об'єднавшись з опозицією 17 березня проголосувала за законопроект, який визначає, що за появу без маски в будь-якому громадському місці людина отримує штраф в 17 тисяч гривень або навіть більше", - пояснив політик.

Томенко додав, що скандальне рішення підтримали всі фракції без винятку: і команда Зеленського, і Порошенка, і Тимошенко, і Вакарчука.

"Спочатку вони продали маски за кордон, потім вони сказали, що маски ні від чого не захищають, потім вони придбали собі найкрутіші брендові маски і почали робити селфі, а тепер вони сказали, що, якщо у нас немає масок, то ми повинні платити 17 тисяч гривень", - розкрив Томенко непослідовність дій влади.

Для розуміння неадекватності розмірів штрафу за неносіння маски Томенко навів кілька прикладів: сьогодні за розпиття спиртних напоїв в громадському місці штраф 17 гривень, за спалювання стерні - всього 170 гривень. І ці штрафи десятки років не переглядалися.

Нагадаємо, Томенко розповів команді Зеленського, як перемогти корупцію.

Як повідомляла Politeka, суди масово скасовують штрафи за порушення карантину: в чому причина.

Також Politeka писала, що штрафи за порушення карантину можна не платити: адвокат розповів, що робити.