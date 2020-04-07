В мерії Києва допускають можливість заборони пересування на приватному автомобілі

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, пише Знай.

На думку мера, влада столиці повинні враховувати найгірші сценарії, щоб не допустити тих помилок, що в США, Італії та Іспанії.

«Якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила. І можемо припинити взагалі пересування вулицями нашого міста приватного транспорту», – каже мер.

Посилаючись на протокол Всесвітньої організації охорони здоров'я померлих від китайського вірусу будуть кремувати, а не ховати.

Зазначимо, що станом на ранок 7 квітня в Україні вже 1462 лабораторно підтверджених випадків вірусу. Померло 45 і 28 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що в Олександрівській лікарні Києва помер чоловік від вірусу. Від смертельного вірусу помер 36-річний Максим К. Його госпіталізували в лікарню на початку березня і кілька тижнів лікарі боролися за його життя кілька тижнів, підключали до апарату ШВЛ і ЭКМО, але врятувати хворого не вдалося. Фото було зроблено біля ліжка хворого.

«Я та команда лікарів Олександрівської клінічної лікарні Києва, приносимо співчуття рідним і знайомим. Повірте, кожен лікар дуже переживає втрату пацієнта. Ми боролися за життя, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі в усьому світі. Однак ми не змогли...», – запевнила Антоненко.

Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".

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