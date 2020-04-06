У Києві продовжує стрімко зростати захворюваність смертельним вірусом з Китаю
Так, у столиці вже 267 підтверджених випадків зараження. За добу кількість збільшилася ще на 22 людини. Про це повідомили в мерії Києва, передає Politeka.net.
З'явилися подробиці про хворих. Серед них 5 жінок віком від 29 до 71 року, 16 чоловіків у віці від 24 до 82 років, у тому числі двоє медиків. Чотири хворих з Києво-Печерської Лаври. Також заразився 8-річний хлопчик.
Лабораторно підтвердження випадки додалися в Печерському (+5), Голосіївському районі (+2), Деснянському (+1), Дніпровському (+3), Дарницькому (+3), Подільському (+4), Шевченсковском (+3), Святошинськом (+ 2).
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Всього було протестовано майже 2600 киян. В лабораторіях перевіряється ще 97 зразків.
Нагадаємо, що деякі фракції у Верховній Раді серйозно обговорюють можливість введення комендантської години. Про це повідомила нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко.
За її словами, обмеження обговорюють не тільки на вечірній час, але і на повний день.
«Не ввечері, а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по домівках?» — зазначила вона.
Така новина викликала бурхливі обговорення в мережі. Українці розділилися: деякі вважали введення комендантської години необхідним заходом безпеки під час епідемії, а інші впевнені, що це вже перебір.
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