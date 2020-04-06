В Киеве продолжает стремительно расти заболеваемость смертельным вирусом из Китая

Так, в столице уже 267 подтвержденных случаев заражения. За сутки количество увеличилось еще на 22 человека. Об этом сообщили в мэрии Киева, передает Politeka.net.

Появились также подробности о заболевших. Среди них 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет, в том числе двое медиков. Четыре заболевших из Киево-Печерской Лавры. Также заразился 8-летний мальчик.

Лабораторно подтверждение случаи добавились в Печерском (+5), Голосеевском районе (+2), Деснянском (+1), Днепровском (+3), Дарницком (+3), Подольском (+4), Шевченсковском (+3), Святошинськом (+ 2).

Всего было протестировано почти 2600 киевлян. В лабораториях проверяется еще 97 образцов.

Напомним, что некоторые фракции в Верховной Раде серьезно обсуждают возможность введения комендантского часа. Об этом сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

По ее словам, ограничения обсуждают не только на вечернее время, но и на полный день.

«Не вечером, а на целый день. Так может тогда легче уже замуровать украинцев по домам?» — отметила она.

Такая новость вызвала бурные обсуждения в сети. Украинцы разделились: некоторые посчитали введение комендантского часа необходимой мерой безопасности при эпидемии, но остальные уверены, что это уже перебор.

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