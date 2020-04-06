Київ розривають пожежі на сухостої, вогонь виходить з-під контролю

Горить сухостій в селі Підгірці Київської області. Також пожежа сталася на Березняках, поруч з Форою. Про це з'явилася інформація паблике Київ Оперативний фейсбук, пише Politeka.

«Дикуни якісь, їй Богу! Навіщо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбутися ці вже позбавлені розуму люди?», – підписали кадри ПП з палаючої травою.

Під відео очевидці розповіли, що це був підпал. Почало горіти від вертолітного майданчика. Приїхала з Козина одна пожежна машина, потім, коли почали горіти будинку, ще 4 бригади.

Також пожежа сталася в місті, серед багатоповерхівок. Небо застелив чорний дим. У мережі запитують, як там взагалі дихається зараз киянам: «І чергова пожежа сталася на Березняках. Як вам взагалі дихається в Києві останнім часом?».

У коментарях користувачі відзначили, що і в інших районах вже нічим дихати, а також обурюються з приводу горе-паліїв.

«На Виноградарі ночами дихати нічим, дуже смердить горілим.», «найтупіше виправдання цьому я чула, що після того, як згорить суха трава нова буде краще рости», «Кому-то явно заважає... простіше ж спалити, ніж скосити... Може хтось там хоче собі землю звільнити під будиночок...», «Чудово», «Таке відчуття що в місті з'явилася якась команда паліїв.», «Нормально сьогодні дихається, Святошинський р-він», Академмістечко , майже до обіду, дуже сильно стояв їдкий запах і туман від диму, а ввечері після 21час кожен день стоїть запах диму, вже напевно рік», – пишуть в мережі.

У зв'язку з пожежами індикатори забруднення повітря в Києві перевищують допустимі в кілька разів.

І чергова пожежа сталася на Березняках, поблизу із Форою. Як вам взагалі дихається у Києві останнім часом? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Дикуни якісь, їй Богу! Нащо взагалі палять цю траву? Від чого намагаються позбавитись ці вже позбавлені розуму люди? Київська область, Романків, Підгірці Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася під Києвом, вогонь перекинувся на ліс.

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