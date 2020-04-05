Жителі Києва поскаржилися в соцмережах на різкий запах гару через який вони не можуть дихати

В Київській області горять 20 гектарів лісу в Чорнобильській зоні відчуження. Гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон на окремих ділянках.

До гасіння пожежі було залучено понад 90 пожежних та 18 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П і один вертоліт Мі-8. Кияни почали скаржитися в мережі на різкий сморід, який стоїть на вулицях через пожежу, яка виникла.

"Київ, горить ліс в Чорнобилі, дихати нічим, вікна відкривати не можна, не кажучи вже, щоб вийти на вулицю! Протигазів, як і масок, в продажу немає, так, що київський патруль може відпочивати до нікому невідомого часу, т. к. інформації від МНС точної немає, і навряд чи знайдуться камікадзе для прогулянок парками, вулицями та в інших забороненим нині місцях...", - написала користувач мережі Галина Таїрова на своїй сторінці в Facebook.

Інші інтернет-користувачі відзначили, що неприємний запах відчувався також у районі Троєщини і Нивок. Крім того, один з користувачів показав фото на яких видно, як забруднене повітря, прям таки справжня екологічна катастрофа, яка накрила українське місто.

Страшенний сморід стоїть на вулицях міста і проникає навіть в будинки. Люди рятуються від смороду як можуть: наглухо закривають вікна і двері і уникають виходу на повітря.

"Якщо придивитися над будинками стоїть такий сморід..., вже зараз надворі дихати нічим, до вечора буде ще важче... :( Київ Троєщина", "Тільки що приїхала з правого берега від Петрівки Троєщину майже не видно", "Правий берег з вікна не видно, затягнуто смогом", "Мінський масив, смох стоїть страшенний. З необережності залишили відкритим балкон, в квартирі тепер дихати нічим", "Нивки, сморід неймовірний".

Нагадаємо, зловісні сліди залишає отруйний смог на склі, такого в Україні ще не було: «Ось, чим ми дихаємо».

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