Жители Киева пожаловались в соцсетях на резкий запах гари из-за которого они не могут дышать

В Киевской области горят 20 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон на отдельных участках.

К тушению пожара были привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8. Киевляне начали жаловаться в сети на резкий смрад, который стоит на улицах из-за возникшего пожара.

"Киев, горит лес в Чернобыле, дышать нечем, окна открыть нельзя, не говоря, уже, чтоб выйти на улицу! Противогазов, как и масок, в продаже нет, так, что киевский патруль может отдыхать до никому неизвестного времени, т. к. информации от МЧС точной нет, и вряд-ли найдутся камикадзе для прогулок по паркам, улицам и другим запрещенным ныне местам...", - написала пользователь сети Галина Таирова на своей странице в Facebook.

Другие интернет-пользователи отметили, что неприятный запах ощущался также в районе Троещины и Нивок. Кроме того, один из пользователей показал фото на которых видно, как загрязнен воздух, прям таки настоящая экологическая катастрофа, которая накрыла украинский город.

Жуткая вонь стоит на улицах города и проникает даже в дома. Люди спасаются от смрада как могут: наглухо закрывают окна и двери и избегают выхода на воздух.

"Если присмотреться над домами стоит такой смрад..., уже сейчас на улице дышать нечем, к вечеру будет еще тяжелее... :( Киев Троещина", "Только что приехала с правого берега от Петровки Троещину почти не видно", "Правый берег из окна не видно, затянут смогом", "Минский массив, смог стоит страшный. По неосторожности оставили открытым балкон, в квартире теперь дышать нечем", "Нивки, вонь неимоверная".

Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого в Украине еще не было: «Вот, чем мы дышим».

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