У Києві планують завчасно завершити опалювальний сезон

Про це стало відомо з повідомлення Київської міської адміністрації на сторінці в Facebook.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня, але в планах влади почати відключати опалення з 5 квітня. У КМДА послалися на дані Укргідрометцентру, який прогнозує поступове підвищення середньої температури повітря в Україні. Так як середньодобова температура буде вище 8 градусів тепла, влада прийняла рішення завершити опалювальний сезон.

Наголошується, що відключити опалення в Києві планують за 2-3 дні. У КМДА заявили, що почнуть відключення заздалегідь, щоб встигнути вимкнути весь Київ до того часу, як у столиці сильно потеплішає.

Додамо, що в школах і дитячих садах Києва опалення відключили ще 25 березня у зв'язку з тривалим карантином.

Раніше ми писали, що в регіонах також планують завершити опалювальний сезон передчасно. Так, наприклад, у Павлограді Дніпропетровської області опалювальний сезон завершився вже 1 квітня, незважаючи на те, що температура повітря вночі опускалася до нуля.

А от у Харкові відключати опалення раніше прописаного у законі терміну не планують. Влада відзначає, що спирається на більш тривалі прогнози погоди.

Нагадаємо, що у Києві відключать газ прямо під час карантину: названа дата.

Як повідомляла Politeka, на Дніпропетровщині, незважаючи на похолодання, відключають опалення: що відомо.

Також Politeka писала, що харків'янам розповіли, коли закінчиться опалювальний сезон: "подібне було в 90-х".