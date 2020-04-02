В Киеве планируют раньше времени завершить отопительный сезон

Об этом стало известно из сообщения Киевской городской администрации на странице в Facebook.

Как известно, отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля, но в планах властей начать отключать отопление с 5 апреля. В КГГА сослались на данные Укргидрометцентра, который прогнозирует постепенное повышение средней температуры воздуха в Украине. Так как среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла, власти приняли решение завершить отопительный сезон.

Отмечается, что отключить отопление в Киеве планируют за 2-3 дня. В КГГА заявили, что начнут отключение заранее, чтобы успеть отключить весь Киев к тому времени, как в столице сильно потеплеет.

Добавим, что в школах и детских садах Киева отопление отключили еще 25 марта в связи с затянувшимся карантином.

Ранее мы писали, что в регионах также планируют завершить отопительный сезон преждевременно. Так, например, в Павлограде Днепропетровской области отопительный сезон завершился уже 1 апреля, несмотря на то, что температура воздуха ночью опускалась до нуля.

А вот в Харькове отключать отопление раньше положенного срока не планируют. Власти отмечают, что опираются на более длительные прогнозы погоды.

Напомним, что в Киеве отключат газ прямо во время карантина: названа дата.

Как сообщала Politeka, на Днепропетровщине, несмотря на похолодание, отключают отопление: что известно.

Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, когда закончится отопительный сезон: "подобное было в 90-х".