Стало відомо, у яких містах і районах столиці підтвердили наявність вірусу у киян

У Київській області офіційно підтвердили діагноз у 64 жителів регіону. За минулу добу вірусом заразилися семеро людей, повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Найбільше заражених в Обухівському районі області, де на сьогодні хворіють вже 27 осіб. Ще від вірусу лікуються 12 пацієнтів з Києво-Святошинського р-ну Київської області. В цілому, ситуація по регіону виглядає так:

6 – в Борисполі;

3 – у р. Біла Церква,

3 – у р. Бровари;

2 – в Ірпені;

2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі;

2 – в Бучі;

1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин,

1 - у р. Ворзель;

1 – в Гостомелі;

1 – в Білоцерківському р-ні, с. Фурси;

1 – у Ставищенському р-ні, с. Ставище;

1 – у Броварському р-ні, с. Зазим'я;

1 – у Макарівському р-ні, с. Мостище.

Також у прес-службі зазначили, що двом жителям Броварів та Білій Церкві вдалося вилікуватися. Зараз під підозрою знаходяться ще 258 осіб у Київській області.

Нагадаємо, що правоохоронці обмежують в'їзд і виїзд в містах і селах України в зв'язку з розповсюдженням вірусу.

Так, напередодні особливий транспортний режим запровадили по всій Чернівецькій області, яка є одним з лідерів поширення хвороби в Україні. Тепер на територію Буковини зможуть потрапити лише ті авто, які забезпечують життєдіяльність регіону. Людей туди будуть пускати тільки тих, хто там проживає.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

а карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".

Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."