Поліцейські вже не в перший раз ловили продавця

У Києві поліцейські оштрафували продавця кондитерських виробів

Про це розповіли у Відділі комунікацій поліції Києва, пише Politeka.

Поліцейські вже робили йому попередження про порушення карантинних заходів.

В поліцію від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вишгородській, незважаючи на карантин, працює кафе з продажу кондитерської продукції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці переконалися, що заклад дійсно працює. При спілкуванні з громадянами дільничні офіцери поліції також дізналися, що місцеві жителі вже неодноразово робили зауваження власнику, однак, він ігнорував подібні звернення. Крім цього, людина нехтує встановленими карантинними обмеженнями і спілкується з покупцями без засобів індивідуального захисту.

Поліцейські доставили 40-річного киянина у Подільське управління поліції, де склали протокол за ст. 44-3 за порушення правил карантину. Йому виписали штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Протокол для прийняття рішення направлено в Подільський районний суд Києва.

Кияни обурилися через таких «подвійних стандартів» і згадали, що інший бізнес, побільше, продовжує працювати:

«А кондитерська продукція - це не продукти харчування? Чого ж ви тоді Рошены не позакривали? Що за подвійні стандарти?», «Як щодо мережі РОШЕН? Там продукти крайньої необхідності? Вобще подвійні стандарти ніхто не відміняв.».

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ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, волосся русяве до плечей, середньої статури.

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