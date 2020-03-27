Києві продовжують працювати деякі заклади, де можна випити кави незважаючи на заборону

Український активіст Сергій Бригадир вирішив перевірити, закрилися чи кав'ярні в Києві. Для цього йому довелося витратити 141 гривню. Про це пише Poliiteka з посиланням на сторінку блогера.

"Інвестувати 141 гривню, щоб в черговий раз показати киянам і українцям взагалі, що старий Оруелл був прав:

"Всі тварини рівні, але деякі більш рівні, ніж інші".

"Я належу до тієї категорії громадян, які можуть згадати ввечері, що не снідали, але священне рістретто або еспресо раз в три години ніколи не пропустять. Ну от, вранці в районі Арсенальній не зміг знайти каву - все кав'ярні, які бачив, були закриті", - написав Сергій.

Після цього блогер розповів про готелі Київ, де офіційний притулок для депутатів, і інші місця для чиновників. Виявилося, що там каву продовжують продавати, хоча і по 60 гривень за порцію. Наприкінці Сергій запитав у мера Києва Віталія Кличка, а що з нальотами.

Українці поширювали цю історію залишили кілька коментарів під нею:

"60 гривень за еспресо? Вони там всі хворі?", "Так, деякі тварини рівніші за інших. Чим це все закінчилося в колгоспі?", "142 гривні на каву?".

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