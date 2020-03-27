Це не єдиний випадок серед поліцейських

Коронавірус виявили у заступника Голови Національної поліції України - начальника поліції Києва Андрія Крищенко

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Стан здоров'я Крищенко задовільний. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Зазначається, що керівник столичної поліції і члени його сім'ї протягом останнього місяця за кордоном не знаходилися.

Всього сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підтвердився у трьох поліцейських і одного курсанта.

Випадки зафіксовані в Івано-Франківській та Бердянському відділах поліції і в ГУНП м. Києва.

Усі службові приміщення, де несли службу поліцейські, належним чином продезінфіковані.

Перший випадок захворювання виявлено у дільничної поліцейської Івано-Франківської.

"Будьте обережні! Суворо дотримуйтесь норм карантину!" - підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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