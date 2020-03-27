Під Києвом оголосили в розшук 26-річну жінку та її маленького сина

Як передає Politeka.net, про це інформує Facebook-спільнота Київ оперативний.

Повідомляється, що вони таємничо зникли вночі 25 березня у Броварах.

Броварським відділом поліції розшукуються: Качанова Світлана, 26 років та її малолітній син Качанов Антон, 4 роки. 25.03.2020 близько 01:00 жінка із сином пішли з місця проживання, що по вул. Олімпійській, 1, в м. Бровари і до цього часу їх місцезнаходження невідоме. Можуть перебувати в с. Дмитрівка, Бахмацького району, Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що перед зникненням Світлана була одягнена у куртку чорного кольору з балонової тканини та сині джинси, а її син - у куртку чорного кольору з білими смугами на блискавці, штани спортивні чорного кольору, кросівки зеленого кольору.

"Прикмети Качанової Світлани: зріст 170 см, на вигляд 33 роки, повної статури, обличчя кругле, волосся довжиною до плечей, фарбоване у біло-червоні кольори, хвилясте, очі карі... Прикмети Качанова Антона: зріст 100-105см, на вигляд 5 років, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, пряме, обличчя овальне, очі зелені", - додали у спільноті.

Українців також закликали звертатися до поліції, якщо в них буде будь-яка інформація, яка допоможе встановити місцезнаходження зниклих.

"Я теж не зрозуміла, куди вночі вона пішла з дитиною", "Який гарний хлопчик-поліцейський", "Головне, щоб з ними було все добре", - відреагували на публікацію українці.

Раніше ми повідомляли, що в Києві безвісти зникла дитина. Поліція розшукує 14-дівчинку Анастасію Кузку. Вона пішла з дому у місті Біла Церква і досі не повернулася.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 1,55 м, худорлява статура, обличчя овальне, волосся русявого кольору, очі карого кольору.

Була одягнена в шапку темно-сірого кольору, чорну куртку та чорну кофту з капюшоном (з білими смужками на рукавах), джинси світло-сині, кросівки кольору хакі.

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