Стало відомо, якою буде погода у Києві буде ближче до вихідних

У п'ятницю, 27 березня, в Києві очікується теплий день без опадів. Про це повідомили на сайті Sinoptik.

Сьогодні, 26 березня температура повітря триматиметься на рівні 10 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 5 градусів вище нуля. Завтра погода порадує киян значним потеплінням.

Так, стовпчик термометра у столиці 27 березня буде показувати приємні 14 градусів тепла, а вночі опуститься до +8 градусів.

Зазначимо, що історично цей день був теплим в 1992 році, коли температура повітря була 19,6 градусів. Найнижчим значенням температури були -11,5 градусів в 1899 році.

За народним прогнозом погоди у цей день, 27 березня, шанувався святий митрополит Феогност. Вважалося, що той, хто почує на Феогноста грім, обіцяє багатство, удача і щедрий урожай.

Нагадаємо, що в Києві розширили маршрути автобусів і тролейбусів, які будуть діяти на період карантину. Про це стало відомо з повідомлення заступника голови КМДА Олександра Густелева.

Зараз вже діє спецмаршрут № 99-Д, який починається від станції метро «Мінська» і прямує до станції метро «Нивки» через Діагностичний центр. У цьому маршруті з'єднали два звичних киянам маршруту, 99-й і 32-й, щоб медики могли дістатися до роботи в умовах обмежень карантину.

У КМДА додали, що з 26 березня в Києві почне працювати тролейбусний маршрут № 25 від проспекту Свободи до станції метро «Почайна», який допоможе жителям житлового масиву «Виноградар» добиратися на роботу.

Густелев нагадав, що на період карантину громадський транспорт діє тільки для тих, хто має перепустка, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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