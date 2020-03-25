Поліція виявила підпільний цех антисептиків під Києвом

У Києві приклыли нелегальне виробництво антисептиків. Незаконну діяльність зловмисники організували в занедбаному сільському будинку культури в селі Козаровичі Київської області. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

Під час обшуку поліцейські виявили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфекційного засобу, місткості та етикетки на розфасовану готову продукцію.

В поліції працюють над розшуком всіх причетних до незаконного виробництва антисептиків, а також способи збуту.

У коментарях користувачі мережі почали обговорення інциденту. У багатьох він викликав шквал обурення.

«Раз держава не може забезпечити антисептиком, так підпільні "підприємці" зроблять це за них...», «Я сьогодні купив антисептик в аптеці 200мл за 140 грн, будинки глянув склад, а там навіть спирту немає... Думаю у них був кращий антисептик», «Цікава позиція держави. Оголосили драконівські заходи по боротьбі з поширенням вірусу. Забезпечити населення антисептиками, які на 70% складається з спирту, який повністю здійснюється тільки на державних заводах, не змогли, а тепер ще борються з тим щоб у людей хоч якийсь антисептик був», «В аптеках, магазинах, а це те що залишилося відкрито, ні масок, ні антисептиків НЕМАЄ, прям порушників знайшли, дебіли, бабуся яка напече 200 пиріжків у себе в хаті теж виходить такий-же порушник закону, у неї виробництво, вона конкурент місцевого магазину», «Хоч би підпільний був антисептик , а то ніякого немає в аптеках, вчора запитували», «Звичайно закрили це ж конкуренти великим бізнесменам, президент сказав залишається тільки великий бізнес, інші го*але нехай вмирають», – пишуть в мережі.

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