У Києві прийняли ще одне обмеження на час карантину

У Києві вводиться масочний режим

У столиці в умовах діючого карантину вводиться обов'язковий масковий режим. Відповідне рішення прийняли на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Маски обов'язкові будуть для тих, хто працює в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті столиці.

Забезпечити впровадження масочного режиму повинні Національна поліція та районні у містах Києві державні адміністрації.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки хворих коронавірусом в Київській області. Названо кількість тих, що заразилися у столиці України за станом на ранок 25 березня.

Київ побив всі рекорди в країні за кількістю хворих. Так, 22 березня в столиці вже було 29 зареєстрованих випадків, а до вечора 24 березня кіль інфікованих знову збільшилася.

Зараз по всій Київській області офіційно підтверджений 31 випадок захворювання коронавірусом. Всі троє хворих киян – чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з симптомами ГРВІ.

Відзначимо, що перші два випадки в Києві були виявлені ще 16 березня. Ще один випадок підтвердився 19 березня. З 21 березня кількість виявлених інфікованих в українській столиці почало стрімко зростати. В цей день було зафіксовано відразу 6 нових випадків. А вже 22 березня позитивні тексти були виявлені у 20 чоловік.

Серед заражених – ті, хто прилетів з європейських країн, а також кілька людей, які контактували з інфікованими.

Нагадаємо, що повторний аналіз показав наявність у вагітної жінки коронавіруса COVID-19. Цю інформацію у своєму Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. За його словами, вагітна жінка з підозрою на коронавірус COVID-19 була екстрено госпіталізована в інфекційне відділення.

Нагадаємо, олігархи молять українців врятувати їх від коронавіруса: «Платять дуже добре».

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