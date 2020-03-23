Пасажирів з потяга, який привіз наших громадян із закордонних курортів у центр Києва, випустили

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

«У пасажирів потяга, який евакуював українців з Латвії, коронавірусу не виявленоПотяг з Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці.❗️Результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд», - йдеться в повідомленні.

У той же час українцям розповіли, що всі пасажири поїзда підписали документ про добровільну самоізоляції. За ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

При цьому Telegram-канал Pavlovsky News стверджує, що весь час, поки людей тримали під замком, що пасажири поїзда скаржилися на те, що їм не давали води.

До цього ми писали, що в центр Києва прибув поїзд з українцями, які відпочивали за кордоном – у деяких з них температура під 40.

«Погана новина надійшла від перевіреного джерела з СБУ: Сьогодні в 15:45 на столичний залізничний вокзал прибув потяг з нашими громадянами з Риги (Латвія). На поточний момент з поїзда досі нікого не випускають, оскільки майже в кожному вагоні є люди з температурою під 40. Зараз на вищому рівні приймається рішення щодо подальших дій», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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