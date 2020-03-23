Синоптики розповіли про потепління 24 березня в Києві

Так, у столиці України небо буде безхмарним до пізнього вечора, без опадів. Про це інформує сайт Sinoptik, повідомляє Politeka.

У вівторок, 24 березня вологість повітря в Києві складе від 25 до 49%, температура буде коливатися в районі -4 до +4 градусів.

Схід сонця у цей день у Києві буде спостерігатися у 05:48, а захід можна побачити у 18:19.

У давнину помітили, що пухнастий іній 24 березня передвіщає хорошу погоду: "Якщо у цей день березень забирає холод, влітку буде тепло". У цей час розпочинається ранній сокорух берези.

Нагадаємо, що в Києві розповіли, як дезінфікують вулиці з-за епідемії коронавіруса. Дорожники мінімізують поширення вірусної інфекції у Деснянському районі та дороги миють за допомогою спецтехніки і дезінфікуючих засобів. Такі «процедури» проходять щодоби вранці і вдень.

На світанку в посиленому режимі здійснюють миття доріг і штучних споруд (перил, поручнів) із застосуванням розчину хлоргексидину.

«Це ще один крок для мінімізації поширення вірусної інфекції в районі», – пояснили в РДА.

Крім того, проводиться санітарна обробка та дезінфекція підземних переходів для пішоходів, зупинок громадського транспорту, лавок і посадочних майданчиків.

Також ми повідомляли, що ваеропорту Києва у одного з пасажирів, що прилетіли з закордону, діагностували коронавірус.

В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів одного з авіарейсів, який прилетів до Києва, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Незабаром у нього виявили коронавірус.

«Чоловікові провели експрес-тест, який показав позитивний результат і підтвердив захворювання коронавірусом. Хворого одразу доставили в інфекційне відділення лікарні», — зазначили в Кабміні.

Зазначимо, що 22 березня в Україну прилетіли понад 15 тисяч українців, 13 тисяч з яких повернулися з-за кордону. Сьогодні в Україну прибуде ще два евакуаційних поїзда з Польщі та Латвії.

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