В Києві розповіли, як дезінфікують вулиці через епідемію коронавіруса

Про це повідомила Деснянська РДА.

Дорожники мінімізують поширення вірусної інфекції у Деснянському районі та дороги миють за допомогою спецтехніки і дезінфікуючих засобів. Такі «процедури» проходять щодоби вранці і вдень.

На світанку в посиленому режимі здійснюють миття доріг і штучних споруд (перил, поручнів) із застосуванням розчину хлоргексидину.

«Це ще один крок для мінімізації поширення вірусної інфекції в районі», – пояснили в РДА.

Крім того, проводиться санітарна обробка та дезінфекція підземних переходів для пішоходів, зупинок громадського транспорту, лавок і посадочних майданчиків.

Нагадаємо, що в Києві пропуски в громадський транспорт не означають безкоштовний проїзд. Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив 23 березня, що пропуски на громадський транспорт не дають можливість безкоштовного проїзду.

За його словами, в громадському транспорті можна перевозити тільки окремі категорії пасажирів. Це здійснюється не безкоштовно.

«тобто, пасажири з спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card», – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, що з 22 березня в українській столиці повністю зупинили рух громадського транспорту. Заходи вжиті у зв'язку з карантином через поширення коронавіруса COVID-19.

Тепер будуть розвозити тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту (тролейбуси, трамваї, маршрутки).

Також ми повідомляли, що в аеропорту Києва у одного з пасажирів, що прилетіли з закордону, діагностували коронавірус.

В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів одного з авіарейсів, який прилетів до Києва, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Незабаром у нього виявили коронавірус.

«Чоловікові провели експрес-тест, який показав позитивний результат і підтвердив захворювання коронавірусом. Хворого одразу доставили в інфекційне відділення лікарні», — зазначили в Кабміні.

Зазначимо, що 22 березня в Україну прилетіли понад 15 тисяч українців, 13 тисяч з яких повернулися з-за кордону. Сьогодні в Україну прибуде ще два евакуаційних поїзда з Польщі та Латвії.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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