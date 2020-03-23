В Києві розповіли, як дезінфікують вулиці через епідемію коронавіруса
Про це повідомила Деснянська РДА.
Дорожники мінімізують поширення вірусної інфекції у Деснянському районі та дороги миють за допомогою спецтехніки і дезінфікуючих засобів. Такі «процедури» проходять щодоби вранці і вдень.
На світанку в посиленому режимі здійснюють миття доріг і штучних споруд (перил, поручнів) із застосуванням розчину хлоргексидину.
У клієнтів ПриватБанку зникають гроші, в банку розводять руками: "повернути не можна, так як..."
«Яка там робота»: мережу підірвав потік котів, які сумують на карантині, кумедні кадри
Артур Пирожков без штанів похвалився інтимним фото з дружиною: "І без Камасутри добре"
Головний секрет коронавіруса розкрито: «його завдання – не вбити, а...»
«Це ще один крок для мінімізації поширення вірусної інфекції в районі», – пояснили в РДА.
Крім того, проводиться санітарна обробка та дезінфекція підземних переходів для пішоходів, зупинок громадського транспорту, лавок і посадочних майданчиків.
Нагадаємо, що в Києві пропуски в громадський транспорт не означають безкоштовний проїзд. Так, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив 23 березня, що пропуски на громадський транспорт не дають можливість безкоштовного проїзду.
За його словами, в громадському транспорті можна перевозити тільки окремі категорії пасажирів. Це здійснюється не безкоштовно.
«тобто, пасажири з спецперепустками, користуючись громадським транспортом за визначеними маршрутами, зможуть придбати квиток, скористатися проїзним, карткою киянина або Kyiv Smart Card», – зазначили в КМДА.
Нагадаємо, що з 22 березня в українській столиці повністю зупинили рух громадського транспорту. Заходи вжиті у зв'язку з карантином через поширення коронавіруса COVID-19.
Тепер будуть розвозити тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту (тролейбуси, трамваї, маршрутки).
Також ми повідомляли, що в аеропорту Києва у одного з пасажирів, що прилетіли з закордону, діагностували коронавірус.
В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів одного з авіарейсів, який прилетів до Києва, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Незабаром у нього виявили коронавірус.
«Чоловікові провели експрес-тест, який показав позитивний результат і підтвердив захворювання коронавірусом. Хворого одразу доставили в інфекційне відділення лікарні», — зазначили в Кабміні.
Зазначимо, що 22 березня в Україну прилетіли понад 15 тисяч українців, 13 тисяч з яких повернулися з-за кордону. Сьогодні в Україну прибуде ще два евакуаційних поїзда з Польщі та Латвії.
Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.
Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".
Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".