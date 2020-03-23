В столиці затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі

Іноземець, якого затримали в Дарницькому районі Києва попався на декількох подібних злочинах. Про це розповіли в прес-службі Нацполиции міста.

Правопорушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

В поліцію надійшли повідомлення про крадіжки з салонів легкових автомобілів на вулицях Льва Ревуцького та Михайла Драгоманова. Після чого поліцейські змогли затримати 54-річного громадянина іншої держави, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цих правопорушень.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, зловмисник проникав до салонів машин шляхом розбиття бокового скла і викрадав звідти відеореєстратори і особисті речі власників.

Іноземцю оголосили про підозру у частині другій статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Києві розшукується злодій, який пограбував відвідувача ТЦ. Інцидент стався в ТЦ «Квадрат», на вул. Перова.

Чоловік, який зображений на фото, аргументовано підозрюється в крадіжці сумки (з документами, телефоном, грошима та особистими речами) у відвідувача ТЦ «Квадрат».

Також ми писали, що харківські силовики накрили групу злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках речей з автомобілів. А курирував роботу банди російський «злодій в законі».

За даними правоохоронців, до складу групи входять переважно раніше судимі вихідці з однієї з країн Північного Кавказу. Крім того, зловмисники мали «робочі» згідно з організованими групами з інших регіонів України, а також за кордоном.

Працювала банда на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Використовуючи спеціальні електронні пристрої, так звані «кодграберы», зловмисники відключали сигналізацію і викрадали майно з автомобілів, запаркованих поруч з торгово-розважальними та офісними центрами міста.

В результаті обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ разом з бійцями спецпідрозділу «Альфа» знайшли та вилучили спеціальні пристрої, призначені для зчитування кодів автомобільних сигналізацій, викрадене майно, гроші, а також вогнепальну зброю.

Нагадаємо, в Україні влаштували масову полювання на водіїв з «особливим» авто.

Як повідомляла Politeka, викрадач перетворив авто харків'янина в купу згорілого металу.

Також Politeka писала, що катастрофа сталася з львівським транспортом.