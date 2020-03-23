Карантиних норм у Києві не дотримуються не тільки з транспортом, але і продуктами

У Києві в розпал пандемії коронавіруса м'ясні продукти перевозять без упаковки

Відповідні кадри з'явилися в телеграм-каналі "Київ Зараз", пише Знай.

На Троєщині недалеко від супермаркету "Еко-маркет" помітили людей, які торгують м'ясом, салом та іншими м'ясними продуктами просто на вулиці. Товар не упакований і всі віруси і мікроби можуть потрапити безпосередньо на м'ясо.

Нагадаємо, що раніше в Києві розгорівся скандал через те, що під час доставки хліба не дотримувалися карантинні норми. Чоловік, який постачає хліб у магазин, перекладав його з автомобіля у візок голими руками. Це потрапило на камери очевидців.

Так, в мережі з'явилися кадри як у Києві чоловік, який розвозить хліб в супермаркети, перекладав його з свого автомобіля у візок просто голими руками, забуваючи про всі правила карантину. Більш того, хліб не був упакований навіть у целофановий пакет. Також невідомо, що це за візок, в яку він вантажив хліб, адже на ній може бути безліч мікробів. Після того, як чоловік виклав весь хліб з автомобіля, то контейнер в якому він перевозив хліб, поставив просто на землю, щоб дістатися до іншого товару.

"Хліб можна просто руками перекидать, а якщо не влізе, так притоптати ногами! Піддони на землю... пох*й на все, карантин для довбо*бов?", – підписали кадри очевидці.

Також ми повідомляли про те, що стало відомо, як тепер українців в умовах карантину пропускають в громадський транспорт. Через жорсткість норм карантину в громадський транспорт у Києві тепер пускають лише за спеціальними перепустками.

"Як працює громадський транспорт у Києві. При посадці поліція перевіряє наявність пропуску, який видали медпрацівникам, рятувальникам, правоохоронцям, працівникам аптек і продуктових магазинів", - йдеться у підписі до відео.

За умови, якщо пропуску ні, українці можуть пред'явити документ, який підтвердить, що він дійсно там працює.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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