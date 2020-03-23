Стало відомо, як тепер українців в умовах карантину пропускають в громадський транспорт

Відповідна публікація з'явилася в авторському Telegram-каналі журналіста Андрія Павловського.

Через посилення норм карантину в громадський транспорт у Києві тепер пускають лише за спеціальними перепустками.

"Як працює громадський транспорт у Києві. При посадці поліція перевіряє наявність пропуску, який видали медпрацівникам, рятувальникам, правоохоронцям, працівникам аптек і продуктових магазинів", - йдеться у підписі до відео.

За умови, якщо пропуску нема, українці можуть пред'явити документ, який підтвердить, що він дійсно там працює.

"Але поліція каже, що до обіду пропуски повинні бути у всіх працівників. Без перепустки та посвідчення потрапити в транспорт неможливо", - підкреслив Павловський у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали про нові симптоми смертельного коронавіруса, які озвучила медик з Великобританії Клер Герада. Як виявилося, 60-річний медик підхопила вірус в США, але хвороба виявилася лише через кілька днів.

За словами 60-річної Клер, її стан стрімко погіршувався: вже через кілька годин вона втратила апетит, а вся їжа придбала металевий присмак. Приймати їжу їй довелося через силу, а через сухість в горлі замість чаю вона пила воду з лимоном.

Більш того, як розповідає медик, після захворювання у неї з'явилися виразки в носі, а на тлі хвороби вона постійно хотіла спати. Щоб збити температуру, вона тричі на день приймала по дві таблетки з парацетамолом.

Температура і сухий кашель пройшли на четвертий день, коли вона отримала позитивні результати на коронавірус.

Варто також відзначити, що в Києві відклали перехід на електронний квиток на рік. Цю інформацію вже підтвердили в КМДА, пише Сегодня.

Як відомо, влада планувала повністю вивести з обігу жетони в метро і паперові квитки при оплаті проїзду в міському наземному транспорті. Їх повинні були повністю замінити квитки з QR-кодами і безконтактні транспортні картки.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".

Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".