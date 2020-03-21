З 22 березня в українській столиці повністю зупиняють рух громадського транспорту

Заходи прийняті у зв'язку з карантином через поширення коронавіруса COVID-19. Про це пише Politeka.net з посиланням на коментар Арсена Авакова в Facebook.

З неділі будуть розвозити тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту (тролейбуси, трамваї, маршрутки).

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", - написав він.

Також Київ починає підготовку до тотального карантину та введення комендантської години на вулицях.

Нагадаємо, 20 березня у зв'язку з карантином в Україні через поширення COVID-19 МОЗ робить термінову заяву.

Так зараження коронавірусом зафіксовано у ще одній області України і в цілому число заражених зростає:

«Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19. Один новий випадок зафіксовано в Харківській області».

Також МОЗ підтверджує по одному новому випадку в Івано-Франківській і Львівській областях. А на Київщині підтвердили вже третій випадок коронавірусу. У п'ятницю, 20 березня, підтвердили третій випадок зараження новим коронавірусом в столиці. Про це повідомила Київська обласна держадміністрація.

На даний момент, як відомо, в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові зафіксували перший випадок коронавірусу.

Заразився 70-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Німеччини:

«Є перший підтверджений випадок захворювання коронавірус COVID-19 у Львові (житель Львова, 1950 р. н. 13 березня повернувся з Німеччини)". Це перший, нагадаємо, офіційно підтверджений випадок захворювання COVID-19 в регіоні.

Садовий також зазначив, що інформацію надав головний лікар місцевої інфекційної лікарні:

«Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. Матеріали відправлені в Центр суспільного здоров'я України. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні».

Інформація також передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

Нагадаємо також, уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Тобто в Україні в режимі НС тепер не три, а вже п'ять областей.

Нагадаємо і про те, що в Україні число заражених коронавірусом СOVID-19 продовжує зростати. Так, станом на 20 березня, в країні офіційно підтверджені 27 випадків захворювання. З них найбільше – у Чернівецькій області (15). Серед захворілих там є троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. 17 березня одна з пацієнток померла.

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