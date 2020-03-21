С 22 марта в украинской столице полностью останавливают движение общественного транспорта
Меры приняты в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на комментарий Арсена Авакова в Facebook.
С воскресенья развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Остановится движение всех видов общественного транспорта (троллейбусы, трамваи, маршрутки).
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал он.
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Также Киев начинает подготовку к тотальному карантину и введению комендантского часа на улицах.
Напомним, 20 марта в связи с карантином в Украине из-за распространяющегося COVID-19 МИНЗДРАВ сделал срочное заявление.
Так заражение коронавирусом зафиксировано в еще одной области Украины и в целом число зараженных растет:
«По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Харьковской области».
Также Минздрав подтверждает по одному новому случаю в Ивано-Франковской и Львовской области. А на Киевщине подтвердили уже третий случай коронавируса. В пятницу, 20 марта, подтвердили третий случай заражения новым коронавирусом в столице. Об этом сообщила Киевская областная госадминистрация.
На данный момент, как известно в Украине зафиксировано три летальных исхода от COVID-19.
Ранее сообщалось о том, что во Львове зафиксировали первый случай коронавируса. Заразился 70-летний мужчина, который недавно вернулся из Германии:
«Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)". Это первый, напомним, официально подтвержденный случай заболевания COVID-19 в регионе.
Садовый также отметил, что информацию предоставил главврач местной инфекционной больницы:
«Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице».
Информация также передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования.
Напомним также, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. То есть в Украине в режиме ЧС теперь не три, а уже пять областей.
Напомним и о том, что в Украине число зараженных коронавирусом СOVID-19 продолжает расти. Так, по состоянию на 20 марта, в стране официально подтверждены 27 случаев заболевания. Из них больше всего – в Черновицкой области (15). Среди заболевших там есть трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. 17 марта одна из пациенток скончалась.
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