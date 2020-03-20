"Прямо на очах у дітей..."

В столиці по вулиці Миколайчука на Березняках зафіксували погоню зі стріляниною

Все сталося у дворі житлового будинку поряд з дитячим майданчиком. Очевидці публікують кадри з місця НП, пише Politeka.net з посиланням телеграм «Київ зараз».

Поряд з дитячим майданчиком чоловіки влаштували стрілянину. Відомо, що білий мікроавтобус Ford Transit влаштував погоню за BMW Х5. Під час погоні з Ford вистрілили близько 10 разів.

«Стріляли люди у військовій формі», - кажуть перелякані перехожі журналістам. Відомо також, що водія BMW Х5 заблокували, витягли з машини і затягли в мікроавтобус:

«Все це відбувалося на очах у дітей, які гралися на майданчику. Багато хто почав плакати і кричати».

У поліції повідомили, що під час погоні і стрілянини ніхто не постраждав. Як виявилося, проводилася спецоперація. Злочинці затримані.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові на вулиці Науковій сталася масова бійка з перестрілкою між іноземцями.

На місце події приїхали декілька екіпажів поліції, які намагалися втихомирити розлючених іноземців.

Так, у групі «Брутальний Харків» опублікували відео нічних розбірок. На кадрах чути крики гостей з-за кордону, видно як мінімум п'ять поліцейських авто, а також правоохоронців, котрі намагаються заспокоїти учасників конфлікту.

«Вночі була перестрілка біля маку на науковій (араби). Одного поранили, відвезли в невідкладну допомогу. Вся поліція Харкова з'їхалася», – йдеться у підписі до відео.

На сайті ГУ НП в Харківській інформації є інформація про те, що 12 березня о 21:47 на вулиці Чичибабіна біля кафе сварка між групою молодих людей закінчилася ножовим пораненням іноземного громадянина. Крім того, на місці події поліцейські виявили гільзи з газового пістолета.

💥 Перестрелка на Научной Сегодня ночью была перестрелка возле мака на научной ( арабы). Одного ранили, увезли в неотложку. Вся полиция Харькова съехалась😱 Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 13. März 2020

У коментарях користувачі не приховують того, наскільки їх дістало свавілля, що влаштовується іноземцями на вулицях міста.

«На жаль, часто вночі прокидаюся від пострілів(((( вчорашня подія черговий показник....іноземці мають зброю....їм це мабуть круто....постріляти....добре хоч уночі....а не вдень», «"О арабська ніч! О дивовижний схід!"© ...бля, як в Чикаго, в 30-х».

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