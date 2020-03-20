В столице по улице Миколайчука на Березняках зафиксировали погоню со стрельбой

Все произошло во дворе жилого дома рядом с детской площадкой. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП, пишет Politeka.net со ссылкой телеграмм «Киев сейчас».

Рядом с детской площадкой мужчины устроили стрельбу. Известно, что белый микроавтобус Ford Transit устроил погоню за BMW Х5. Во время погони из Ford выстрелили около 10 раз.

«Стреляли люди в военной форме», - говорят перепуганные прохожие журналистам. Известно также, что водителя BMW Х5 заблокировали, вытащили из машины и забрали в микроавтобус:

«Все это происходило на глазах у детей, которые играли на площадке. Многие начали плакать и кричать».

В полиции сообщили, что во время погони и стрельбы никто не пострадал. Как оказалось, проводилась спецоперация. Преступники задержаны.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове на улице Научной произошла массовая потасовка с перестрелкой между иностранцами.

На место происшествия съехались несколько экипажей полиции, которые пытались усмирить разъяренных иностранцев.

Так, в группе «Брутальный Харьков» опубликовали видео ночных разборок. На кадрах слышны крики гостей из-за границы, видно как минимум пять полицейских авто, а также правоохранителей, которые пытаются успокоить участников конфликта.

«Ночью была перестрелка возле мака на научной (арабы). Одного ранили, увезли в неотложку. Вся полиция Харькова съехалась», – говорится в подписи к видео.

На сайте ГУ НП в Харьковской информации есть информация о том, что 12 марта в 21:47 на улице Чичибабина возле кафе ссора между группой молодых людей закончилась ножевым ранением иностранного гражданина. Кроме того, на месте происшествия полицейские обнаружили гильзы из газового пистолета.

💥 Перестрелка на Научной Сегодня ночью была перестрелка возле мака на научной ( арабы). Одного ранили, увезли в неотложку. Вся полиция Харькова съехалась😱 Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 13. März 2020

В комментариях пользователи не скрывают того, насколько их достал беспредел, устраиваемый иностранцами на улицах города.

«К сожалению часто ночью просыпаюсь от выстрелов(((( вчерашнее событие очередной показатель....иностранцы носят оружие....им это видимо круто....пострелять....хорошо хоть ночью....а не днём», «"О арабская ночь! О чудный восток!"© ...бля, как в Чикаго, в 30-х».

Напомним, мощный взрыв прогремел на рынке в Киеве

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