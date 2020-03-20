Киян на вихідні погода не порадує

Стало відомо, яка погода чекає на киян у суботу

21 березня небо Києва затягнуть сірі хмари. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Sinoptik.

У другій половині дня очікується невеликий дощ. Температура повітря у Києві досягне 9 градусів тепла вдень і близько 4 градусів вище нуля вночі.

Крім того, що вітру майже не буде (1-3 м/с).

Схід буде у 05:54, а захід кияни зможуть спостерігати у 18:14.

за народним прогнозом погоди у цей день, 21 березня, шанувалися преподобні Лазар і Афанасій Мурманські. В астрономії 21 березня – день весняного рівнодення, після якого природа остаточно вступає у літній період.

У неділю температура повітря знизиться. Вдень буде максимум 4 градуси тепла, а вночі – два. Також можливий сніг з дощем в вечірній час, після 20 години вечора.

Нагадаємо, що Київ потрапив у рейтинг найдорожчих міст світу.

На днях в мережі оприлюднили рейтинг найдорожчих міст світу Worldwide Cost of Living 2020. Київ піднявся на кілька сходинок у рейтингу. Так, у цьому році столиця України зайняла 22-рядок у списку і розділила 86-е місце з 133 з Москвою.

У дослідженні сранивались з Нью-Йорком 400 цін на 160 продуктів і послуг, зокрема на їжу, напої, одяг, товари для будинку і для особистого догляду, оренду житла, транспорт, комунальні послуги, приватні школи, домашніх працівників та відпочинок.

Київ піднявся в списку зайняла 86-е місце. Щодо інших міст, то найдорожчими в світі стали Сінгапур, Гонконг і Осака (Японія).

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